A mensagem de Manafá após o regresso à competição pela equipa principal do FC Porto

Wilson Manafá, jogador do FC Porto

Lateral-direito entrou para o lugar do lesionado Rodrigo Conceição no jogo com o Anadia, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Wilson Manafá, lateral-direito do FC Porto, regressou à competição pela equipa principal do emblema azul e branco no domingo, na goleada em Anadia, por 6-0, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

O defesa, que não jogava pela formação principal desde 30 de dezembro de 2021, devido a uma lesão grave no joelho direito, entrou para o lugar do lesionado Rodrigo Conceição após o intervalo e, esta segunda-feira, recorreu às redes sociais para assinalar o momento.

"Muito feliz pelo meu regresso à competição com a equipa principal, e ainda mais feliz pela passagem à fase seguinte da Taça de Portugal! [quero] Agradecer também ao Anadia pela homenagem prestada!", pode ler-se na publicação.