A mensagem de Madjer para Pinto da Costa: "Espero mais 40 anos"

Madjer com Pinto da Costa

Antigo internacional argelino passou cinco épocas e meia no FC Porto. Fez 147 jogos e marcou 74 golos, um dos quais de calcanhar na final de Viena

Chegada ao FC Porto: "Grande respeito pelo presidente. Em 1985, encontrei gente espetacular, dirigentes, jogadores, treinadores e, sobretudo o presidente. Fui um jogador com muita sorte, joguei no FC Porto e ganhei muitos títulos graças ao clube, à direção e ao presidente, por confiar em mim. Que maravilha! Fica marcado na minha vida, é muito especial quando falo do FC Porto."

Conversa com Pinto da Costa: "Quando cheguei, fomos jogar um particular na Luz, contra o Benfica. Bati um livre e foi à barra. Depois do jogo, o presidente disse-me 'Madjer, aqui queremos que a bola vá para dentro da baliza, não para a barra'."

Expectativas para o futuro: "Espero mais 40 anos, ganham todos com o presidente, é um grande dirigente, mudou tudo no FC Porto, com a sua equipa fez um trabalho espetacular, espero que conquiste mais títulos, o FC Porto será sempre um dos maiores clubes da Europa."

Encontro com Pinto da Costa: "Estava em Portugal noutro dia, ouvi o presidente, falámos e brincámos muito. Pinto da Costa está sempre a sorrir e a brincar."

Desejos e mensagem: "Gratidão e respeito, tive um imenso prazer em trabalhar com ele e em conquistar o mais belo título da minha vida. Desejo uma vida longa e muitos mais títulos. Obrigado por tudo."