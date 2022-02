A mensagem de Grujic que fez eco nos adeptos do Liverpool: "Boa sorte, Luchito"

Médio passou por Anfield durante três temporadas, fora as que jogou por empréstimo noutros países, antes de ser sair para o FC Porto

Marko Grujic deixou uma mensagem para Luis Díaz no seu Instagram, depois de confirmada a transferência do colombiano para Anfield. Num gesto que foi destacado pelos adeptos do Liverpool, o médio destacou a grandeza do novo clube do extremo.

"Boa sorte, Luchito. Jogador incrível num dos maiores clubes", escreveu o centrocampista, nas suas redes sociais.

Apesar de ter sido emprestado a uma série de equipas, como o FC Porto, o Hertha de Berlim, o Estrela Vermelha e o Cardiff, Grujic jogou em três temporadas diferentes com as cores dos reds.