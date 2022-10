"A meio do jogo percebemos que podíamos fazer um resultado histórico na Luz, era cada tiro cada melro"

O MEU CLÁSSICO - Com Jorge Costa, ex-defesa e capitão do FC Porto que marcou em três clássicos em 1996/97

"No 5-0 na Luz foi cada tiro cada melro"

"Mais do que um clássico entre dois grandes rivais, recordo uma época muito especial em que jogámos quatro vezes com o Benfica (duas para o campeonato e duas para Supertaça, que se jogava a duas mãos) e em que fiz três golos. Foi na época de 1996/97, com o António Oliveira como treinador. Mas claro que de todos esses recordo com especial entusiasmo os 5-0, para a Supertaça, no Estádio da luz. Não me recordo exatamente o que nos disse Oliveira, que sabia como motivar os jogadores com constantes apelos ao nosso portismo. Foram muitos anos, muitos jogos, muitas palestras... Mas sei que nesse jogo tudo nos correu bem, porque não é normal ganhar 5-0 ao Benfica e menos ainda no Estádio da Luz. Entrámos para ganhar e percebemos cedo que as coisas nos estavam a correr bem. A meio do jogo já tínhamos percebido que podíamos fazer ali um resultado histórico, porque era cada tiro cada melro. Tínhamos um grupo excecional, muito confiante, seguro e com um treinador que sabia tirar o melhor de cada um de nós. Marquei um dos golos na Luz, que foi especial, porque marcar ao nosso maior rival era sempre muito especial. No fim não lhes sei dizer como foi a festa - foi tanta! -, mas tenho a certeza que foi uma festa de arromba e que se estendeu depois aos adeptos, que acaba por ser a melhor parte: ver os adeptos felizes porque cumprimos com a nossa missão e ajudámos a escrever mais uma história bonita para o FC Porto. Esse jogo e essa época, não esqueço com certeza".

