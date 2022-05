Palavras de Jaime Pacheco sobre o novo dono da baliza do FC Porto.

Na visão de Jaime Pacheco, o caminho para o sucesso do FC Porto em 2021/22 teve um contributo valioso de Diogo Costa. "A meio da época, o FC Porto encontrou um guarda-redes 'à Vítor Baía'. Foi a partir do jogo frente ao Moreirense que ele começou a dar aquilo que as equipas precisam, que são pontos. Antigamente a bola chegava à baliza e entrava, coisa e tal... Agora não, ele dá pontos à equipa", sublinhou o ex-jogador, com boa nota para a forma de estar do internacional de 22 anos.

"É um miúdo que cresceu muito atleticamente. Tem muita qualidade de passe e uma personalidade tremenda a jogar. Uma pessoa olha para ele e sente-se confiante que é difícil a bola entrar, como era com o Vítor", disse, à margem do 35.º aniversário da conquista de Viena.

