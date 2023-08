A lenda Pepe volta a desafiar limites e em 2023/24 será o mais velho das principais ligas

Pepe com a camisola do FC Porto

Capitão do FC Porto vai batendo recordes de longevidade, numa carreira que ninguém sabe quando chegará ao fim.

Caso de estudo, exemplo, fenómeno, super atleta, monstro, lenda... São muitas as fórmulas que têm sido usadas para descrever Pepe, o central do FC Porto que se prepara para iniciar a 23ª época como profissional e continua a desafiar os limites do corpo e da compreensão de treinadores e especialistas da fisiologia desportiva, exibindo uma forma física capaz de envergonhar jovens em início de carreira.

De tal maneira que o capitão portista prepara-se para se tornar no jogador de campo mais velho em atividade entre as principais ligas europeias. "Sabem porque é que eu continuo a jogar com 40 anos? Porque cuido bem do meu corpo, da minha saúde e do meu bem-estar".