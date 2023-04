A "lenda" Pepe apanha António Oliveira

Pepe esta tarde cumpre o jogo 250 pelo FC Porto e sobe ao 32º posto do ranking do clube

Partida especial para Pepe naquele que será o seu 10º dérbi: o central, de 40 anos e que recentemente renovou contrato para continuar a bater recordes de longevidade, vai chegar aos 250 jogos de dragão ao peito, um número que, no atual plantel, apenas Otávio já atingiu.

Sendo assim, esta tarde, o internacional português "apanha" António Oliveira no 32º lugar do ranking dos jogadores que mais vezes vestiram a camisola do FC Porto. Com o tal ano extra de contrato que assinou, Pepe poderá trepar mais alguns degraus aproximando-se do top-25.

Olhando apenas para defesas, Pepe já está no top-10 dos que mais vezes vestiram a camisola do FCPorto

Voltando aos dérbis da "lenda", chegará à dezena com a particularidade de não ter perdido nenhum. Um empate e oito vitórias é o registo, sem qualquer golo marcado.