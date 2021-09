A hora de Sérgio Oliveira e Grujic: duo procura recuperar o tempo perdido

As contingências do mercado, no caso de Sérgio Oliveira, e a lesão sofrida na pré-época, no de Grujic, ditaram a "queda" da dupla na hierarquia dos médios. Na pausa para seleções, os dois vão fazendo pela vida

A ausência de diversos internacionais dos trabalhos do FC Porto nesta pausa dos campeonatos proporcionou uma oportunidade de ouro para os jogadores que procuram recuperar preponderância nas opções de Sérgio Conceição. Sérgio Oliveira, um dos protagonistas da última época (20 golos), e Grujic, cuja reta final de 2020/21 convenceu a SAD a recuperá-lo ao Liverpool, são dois bons exemplos.

No caso do subcapitão, o mercado ajuda a contextualizar o arranque atípico: Oliveira foi sempre um dos nomes sob consideração com vista a um potencial encaixe financeiro e, ainda que tenha sido titular na primeira jornada, não saiu do banco dos últimos dois jogos. "Trabalho com o Sérgio há cinco anos, confio plenamente nele. Mas acho que o Vitinha está em melhor forma", explicou o treinador dos dragões, quando questionado sobre a preferência pelo jovem na hora de refrescar o meio-campo frente ao Arouca.

Grujic, por sua vez, lesionou-se ainda na pré-época num tendão da coxa esquerda, diante do Lyon, e só agora está a readquirir ritmo competitivo, tendo sido utilizado no ensaio de ontem com a equipa B, assim como Sérgio.

Por estes dias, Conceição vai trabalhando com um grupo reduzido. Sem Vitinha (Sub-21 de Portugal) e Uribe (Colômbia), abre-se espaço no miolo para que o internacional português e o sérvio possam mostrar argumentos que lhes permitam subir na hierarquia dos médios. De certo modo, até se pode dizer que a ausência de Sérgio Oliveira da recente lista de Fernando Santos funciona a seu favor, uma vez que lhe permite concentrar esforços no dia a dia do FC Porto, ainda mais agora que o mercado das principais ligas europeias já encerrou.

Grujic foi chamado para os compromissos da Sérvia, mas, face à necessidade de recuperar da lesão, recebeu dispensa e regressou ao Olival.

Contar com a dupla de médios em boa forma será uma excelente notícia para o FC Porto. Frente ao Sporting, no dia 11, é expectável que Bruno Costa e Uribe - segue direto para Lisboa - mantenham a titularidade no centro do terreno, mas Oliveira e Grujic, de cabeça limpa e com o problema físico debelado, representam duas alternativas de qualidade indiscutível. A curto prazo, a porta do onze ficará em ponto de mira.