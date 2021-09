Sérvio estreou-se no onze com exibição de luxo em Madrid. Deu segurança à equipa e garante continuidade

Grujic voltou para ficar e não estamos a falar do regresso do sérvio ao FC Porto a título definitivo depois de um ano emprestado pelo Liverpool.

Pepe e as injustiças que quase o levaram a desistir: "Ainda bem que ouvi a minha mãe..."

Sérgio Conceição, algo "inegociável" e um alerta no balneário: "Não é nenhum recado..."

Grujic terminou a última época a titular e com grandes exibições, como as que fez na eliminatória com o Chelsea, o que levou a SAD a investir 10 milhões de euros na sua contratação a título definitivo