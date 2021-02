A homenagem do plantel do FC Porto a Quintana no treino desta quarta-feira

Equipa de futebol portista posou com camisola do guarda-redes de andebol, internado no Hospital de São João.

A equipa principal de futebol do FC Porto homenageou Alfredo Quintana, guarda-redes de andebol dos dragões que sofreu uma paragem cardiorrespiratória, na sessão de treino desta quarta-feira, no Olival.

Nas redes sociais, o clube azul e branco partilhou uma fotografia do plantel orientado por Sérgio Conceição com uma camisola do luso-cubano. "Juntos com a família Quintana", pode ler-se na legenda.

Quintana, recorde-se, sofreu uma paragem cardiorrespiratória no treino de segunda-feira e foi encaminhado para o Hospital de São João, onde se encontra internado nos cuidados intensivos, em coma induzido e com prognóstico reservado.