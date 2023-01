Nas redes sociais, o FC Porto fez uma publicação em que parece fazer uma alusão ao comentário de Frederico Varandas, que referiu, no final do encontro da decisão da Taça da Liga (2-0), que "infelizmente repete-se a história". Dragões reclamaram do recente sucesso, destacando, nas redes sociais, o facto de serem os detentores dos quatro troféus nacionais (Liga, Taça, Taça da Liga e Supertaça).

"i̷n̷ a história repete-se."



#QuemMais? pic.twitter.com/eRrj8izD6s - FC Porto (@FCPorto) January 29, 2023

O presidente do Sporting também criticou o facto de Otávio, médio dos azuis e brancos, ter terminado o encontro sem ser admoestado pelo árbitro João Pinheiro.