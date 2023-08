"A grande diferença do Romário Baró está no desequilíbrio ofensivo"

Bruno Pinheiro treinou Romário no Estoril e recorda-o como um "desequilibrador vertical", mais confortável no eixo das operações. O agora treinador do Al Sadd sublinha, a O JOGO, que o médio "tem sido penalizado por alguma inconsistência", mas reconhece valências que o distinguem de nomes como Grujic e Eustáquio.

O arranque da nova época tem sido sinónimo de recomeço para Romário Baró. No sábado, o médio formado no FC Porto assumiu parte decisiva no empate (1-1) com o Rayo Vallecano, ao assistir Namaso para o empate, aos 90"+8". O momento foi uma espécie de corolário das boas indicações deixadas nas últimas semanas pelo jovem, que, após empréstimos pouco frutíferos, vai alimentando firmes esperanças de reservar lugar no elenco final dos dragões.

Mas o que mudou em relação a anos anteriores? Aos olhos de Bruno Pinheiro, que orientou Baró no Estoril em 2021/22, a colocação do jovem em terrenos mais centrais pode ajudar a explicar a afirmação recente.