A frase que expulsou Rúben Semedo: "Não os cumprimentem, vieram aqui para nos roubar"

Rúben Semedo foi expulso após o apito final

Rúben Semedo foi expulso no fim do jogo do FC Porto B, em casa do Varzim, por protestos. A equipa dos dragões perdeu, por 2-1 e no final da partida da 28ª jornada da Liga SABSEG o defesa portista viu um cartão vermelho direto.

Segundo o relatório do árbitro desse jogo, Iancu Vasilica, o jogador do FC Porto B afirmou, já depois do apito final: "Não os cumprimentem! Vieram aqui para nos roubar e vocês ainda os cumprimentam".

Recorde-se que, dois golos de André Micael valeram para o Varzim vencer o FC Porto, por 2-1, no encerramento da 28ª jornada da Liga Bwin.

A segunda equipa dos dragões abriu o marcador, pro Gonçalo Borges (21'), mas dois golos de André Micael (25' e 83') deram a volta ao marcador.