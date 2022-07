A frase de Conceição para Vitinha: "Dava apenas para dois ou três clubes..."

Declarações de Vitinha, reforço do PSG, em entrevista ao RMC Sport.

Ajuda de Pauleta e não só: "Posso dizer-vos que Pauleta me telefonou. Foi incrível, ele foi muito simpático. Ofereceu-se para me ajudar em tudo o que eu precisasse. E, claro, também falei com os meus colegas de equipa Danilo e Nuno Mendes. E certamente falaremos mais, sobre a casa, o carro, tudo isso... Eles estão aqui para me ajudar e têm sido ótimos comigo, até agora."

Sérgio Conceição: "Já tive a oportunidade de o dizer. Foi muito importante. Ele tinha um frase que me dizia e era engraçada, mas fazia sentido. Da forma que eu jogava há dois anos, apenas dava para eu jogar em dois ou três clubes, tendo em conta a posse de bola, ser muito técnico. Faltavam mais coisas. Com o que adicionei ao meu jogo, com o que ele tirou de mim, encaixo em qualquer clube do mundo e, certamente, no melhor clube de França."

Luís Campos: "Eu não o conhecia pessoalmente. Conheci-o quando o PSG me contactou. Ele é uma pessoa extraordinária, com quem posso falar e em quem posso confiar. Sinto que posso confiar nele. Profissionalmente, o seu currículo fala por si. Tem uma reputação incrível em França, que é fruto do seu trabalho e dos seus sucessos."