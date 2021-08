A foto que o FC Porto publicou que virou sucesso nas redes sociais

Cinco jogadores formados no clube terminaram em campo a partida com o Arouca.

O FC Porto saiu da ronda quatro da Liga Bwin com um triunfo por 3-0 frente ao Arouca, numa partida que terminou com cinco jogadores da formação em campo. E foi isso mesmo que o clube assinalou nas redes sociais, publicando uma fotografia na qual João Mário, Francisco Conceição, Fábio Vieira, Vitinha e Diogo Costa surgem lado a lado, sorridentes após mais um triunfo na época.

"ADN", escreveu o FC Porto como legenda a uma imagem que, por exemplo, no Instagram já tinha quase 41 mil "likes" ao início da manhã deste domingo.

Quanto ao jogo, e depois do empate 1-1 no terreno do Marítimo, o colombiano Uribe, aos 24 minutos, o iraniano Taremi, aos 34, e o espanhol Marcano, aos 63, marcaram os golos dos dragões.