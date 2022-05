"A forma como eles trabalham... Foi o melhor grupo que tive nesse sentido"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, à CNN Portugal, após a vitória por 3-1 sobre o Tondela e, consequentemente, a conquista da Taça de Portugal.

Vitória com o Tondela: "Na última vez no Jamor perdemos nos penáltis, hoje estamos muito felizes. Foi, como disse ontem na conferência de Imprensa de antevisão do jogo, a cereja no topo do bolo. Foi uma época fantástica dos jogadores, parabéns a ele. É um sentimento muito bom. Festejei aqui como jogador e agora estou a festejar treinador. Sou eu, a equipa técnica, os diferentes departamento que diariamente trabalham connosco, onde há muita competição, e obviamente muita qualidade dos jogadores. Mas, mais importante do que a qualidade individual de cada um dos jogadores, é a forma como trabalham, com uma determinação e ambição incrível. Arrisco-me a dizer que este foi, talvez, o melhor grupo que tive nesse sentido."

Espinha na garganta saiu: "É verdade. Mas, às vezes, esses momentos menos felizes e que também acontecem, porque uma final ganha só um, faz-nos mais fortes no trabalho e no percurso e cria-nos uma vontade enorme de voltarmos ao sítio onde não fomos capazes de ganhar e ganhá-la. E foi isso que aconteceu hoje."

Continuidade no clube: "Agora vamos festejar. Já falámos sobre isso. Não vale a pena falar mais."