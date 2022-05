A fasquia que falta a Taremi: só Hulk foi mais influente que o iraniano no FC Porto

A viver a época mais produtiva da carreira, Mehdi está a dois golos de fixar um novo máximo goleador. Iraniano tem 24 disparos certeiros e 16 assistências, reflexo da versatilidade que exibe desde agosto no desenho do FC Porto. Ninguém produz mais na Liga e só Hulk fez melhor de azul e branco.

Mehdi Taremi está perto de fazer da época 2021/22 a melhor da carreira em todos os registos individuais, à boleia de uma influência que é ímpar no campeonato e que não se via no FC Porto há vários anos.

Com 24 golos em todas as provas, o avançado já superou o registo da temporada passada e precisa de outros dois disparos certeiros para fixar um novo máximo da carreira, que remonta a 2016/17, com a camisola do Persepolis, último clube que representou no Irão - há alguma imprecisão com os números, mas a maioria das páginas especializadas atribui-lhe 25.