"A expulsão de Sérgio Conceição é inadmissível"

Declarações de Diamantino Figueiredo, treinador de guarda-redes do FC Porto, após o triunfo sobre o Marítimo, por 2-0, na Madeira, em jogo da 18.ª jornada da Liga Bwin.

O que mudou da primeira para a segunda parte? "O que mudou foi a nossa postura em termos de querer jogar e não olhar para a agressividade que a equipa do Marítimo teve na primeira parte. Só por isso é que conseguimos trazer os três pontos, que é o que trabalhámos para conseguir."

Agressividade do Marítimo: "A nossa agressividade tem sido, ao longo destes anos, uma boa agressividade, com e sem bola. É assim que jogamos, as equipas tentam equilibrar, de certa forma, a agressividade. Mas não percebo porque houve estas expulsões, especialmente do nosso treinador e do Vítor Bruno."

Sangue frio no momento das expulsões: "Sim, tivemos, foi uma equipa muito consistente naquilo do que foi a nossa cabeça. Tínhamos de pensar o jogo. Pensámos o jogo, que era o que tínhamos de fazer e claramente fomos equilibrados nesse momento do jogo."

O que se passou em concreto para as expulsões de Vítor Bruno e Sérgio Conceição: "Nada, sinceramente, [foram expulsos] por nada. O Vítor [bruno] protestou, mas nada de muito agressivo naquilo que foi a sua postura. Mas a expulsão do Sérgio, para mim, é inadmissível."