Pinto da Costa emocionou-se na parte final da declaração deixada nas redes sociais do clube no dia da morte de Alfredo Quintana

"Partiu do seio de nós um grande homem, um grande atleta e um grande portista, um cidadão exemplar, o Alfredo Quintana. Na força da vida, aos 32 anos, com 11 anos dedicados de alma e coração ao FC Porto", disse esta sexta-feira, Pinto da Costa, presidente do FC Porto, perante o anúncio da morte do guarda-redes do FC Porto e da Seleção Nacional.

Bastante emocionado, o presidente portista disse ainda: "Foi uma maravilha de atleta, dedicou-se ao FC Porto a 100%. Ao fim de quatro anos quis assumir a nacionalidade portuguesa porque, como me disse, não queria mais sair do FC Porto. Infelizmente só este acidente lamentável e triste o levou de nós fisicamente, porque espiritualmente o Quintana só desaparecerá no dia em que falecer o último daqueles que com ele lidaram. Será uma memória viva para todos nós", concluiu.

