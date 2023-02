No último lance da primeira parte da receção do Inter ao FC Porto, aos 45'+2', Diogo Costa evitou o golo do Inter com uma grande defesa com o braço esquerdo. Dimarco cruzou e a bola sofreu ligeiro desvio em Bastoni e em Uribe, mas o guardião portista mostrou bons reflexos. De seguida, o árbitro já não deixou bater o pontapé de canto e apitou para o intervalo.

