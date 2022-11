A emotiva mensagem de Sérgio Conceição para Pinto da Costa: "Sempre com esse sentido de humor"

Sérgio Conceição associou-se à presença de Pinto da Costa no Thinking Football Summit, que decorre até domingo no Porto

Pinto da Costa foi esta sexta-feira surpreendido no Thinking Football Summit, onde marca presença, com uma mensagem de Sérgio Conceição.

"É uma honra e uma emoção grande enviar uma mensagem para o meu presidente e felicita-lo mais uma vez por estes 40 anos. Os 40 anos não são tão importantes, mas sim serem 40 anos a ganhar", começou por referir o atual treinador do FC Porto.

"São mais de 60 títulos no futebol, onde faço uma pequena parte, tenho oito como treinador e seis como jogador. Sem dúvida nenhuma o meu primeiro título como treinador foi talvez dos mais importantes da história do FC Porto", acrescentou.

Sérgio Conceição destacou depois a personalidade de Pinto da Costa. "O presidente é uma pessoa extraordinária, trabalhadora, humilde, com um sentido de dever ímpar e uma capacidade de trabalho inalcançável por qualquer outro dirigente no Mundo".

"Aquilo que desejo é que venham muitos mais, sempre com esse sentido de humor. Cada um que trabalha ao serviço do FC Porto, olhando para si como nosso grande líder e ver uma verdadeira referência e onde nós todos vamos beber um bocadinho daquilo que é a sua experiência, todo o seu saber. Para mim é uma emoção muito grande e orgulho fazer parte, uma pequena parte, da história do FC Porto junto a si. E que venham muitos mais anos de sucesso do nosso FC Porto. Um abraço muito grande e parabéns", concluiu Sérgio Conceição.