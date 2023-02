A emotiva mensagem de Kelvin sobre Atsu: "Os planos de Deus são inexplicáveis"

Atsu com Kelvin, campeões no FC Porto

Kelvin e Atsu partilharam balneário no FC Porto e no Rio Ave aquando da passagem de ambos pelo futebol português.

Christian Atsu, antigo jogador de FC Porto e Rio Ave, atualmente nos turcos do Hatayspor, foi encontrado morto sob os escombros do edifício onde vivia em Hatay, sul da Turquia. De acordo com os média turcos, o antigo jogador do Chelsea e do Newcastle, de 31 anos, estava sob os escombros da sua residência em Ronesans, uma torre de 12 andares que desabou no sismo.

Entre as muitas mensagens que assinalaram a trágica morte do jogador ganês, uma destacou-se. Kelvin e Atsu estiveram juntos no FC Porto e Rio Ave entre 2011 e 2013, deixou uma mensagem na rede social Instagram.

"Difícil encontrar palavras para me despedir de você, meu amigo! Já tem alguns dias que estamos orando por você e por outras pessoas envolvidas nessa tragédia, e não estavam sendo dias fáceis. E hoje recebemos a triste notícia que você se foi. Eu tinha muita fé que você ainda estava vivo, por conhecer a sua força física e principalmente a sua força espiritual.. Mas os planos de Deus são inexplicáveis!

Passei uma das melhores fases da minha vida ao seu lado, onde tudo era mais puro, onde a alegria e o amor de irmãos de outras mães transbordava! Eu jamais vou esquecer cada momento com você, cada aprendizado. Sei que estará nos olhando aí de cima e eu vou seguir o seu legado de um bom filho, de um bom homem, de um bom pai, de muita alegria e de MUITA FÉ! Te amo meu irmão! Que Deus o tenha".