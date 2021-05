A emotiva mensagem de Conceição sobre Reinaldo Teles: "Foi talvez quem mais me surpreendeu"

Sérgio Conceição não esteve fisicamente presente na gala do jornal "O Gaiense", mas deixou uma sentida mensagem de homenagem a Reinaldo Teles.

"Era essencial que enviasse um pequeno vídeo, para dizer da minha tristeza de não poder estar presente, mas com uma mensagem muito clara, simples, direta e cheia de emoção em relação a uma pessoa que foi uma das mais importantes na minha vida, na minha formação como homem, enquanto jogador e depois como treinador", começou por dizer.

"Era uma pessoa extremamente amiga, sempre presente, com um historial de títulos ao lado do nosso presidente que nos enche a todos de muito orgulho e muita alegria. Como pessoa foi talvez quem mais me surpreendeu neste mundo do futebol, e não só a mim, penso que é unânime, mesmo com toda a rivalidade que existe, às vezes de forma exacerbada em Portugal, o senhor Reinaldo era unânime naquilo que era o pensamento positivo que as pessoas tinham dele", continuou, concluindo de seguida.

"Tenho um carinho muito grande por ele, está muito vivo nas minhas memórias, no meu coração e na minha família, que ele também conhecia e tinha sempre o prazer de cumprimentar com a sua maneira tão dócil. Há momentos que são inesquecíveis e partilhámos muitos, não só em competição como fora. Queria enviar um abraço muito grande a toda a sua família. O senhor Reinaldo partiu fisicamente para outro patamar, se assim era possível, porque ele andou sempre num patamar de excelência, e hoje com certeza que estará muito feliz onde quer que esteja, e acredito que está num sitio bem mais bonito do que nós."