"A derrota do Chelsea no fim de semana quase não entrou na análise"

Sérgio Conceição desvalorizou possíveis leituras da vitória do West Bromwich Albion em Stamford Bridge

Sérgio Conceição explicou como trabalhou a equipa para o jogo com o Chelsea.

Derrota do Chelsea no fim de semana mudou alguma coisa na preparação? "O último jogo quase não entrou nesta análise. Entraram os jogos anteriores, nomeadamente na Liga dos Campeões. O perfil das equipas muda quando jogam em inferioridade numérica. O Tuchel muda muito consoante os jogos, ainda que ganhe, e já o fazia no PSG. Não apresentámos imagens do último jogo aos jogadores, posso revelar."

Estará a equipa mais motivada na Champions? "Não. É igual, a motivação é sempre a mesma. O rigor é sempre o mesmo, estamos a falar do Chelsea. OK, conhecem os jogadores do Chelsea e a forma como jogam, mas temos de dar um pouco mais de informação em algumas situações. Mas o Tondela também coloca problemas diferentes dos outros e isso também é motivador. É verdade que nós, em 60 ou 70 por cento do tempo jogamos em ataque organizado, mas na Champions é mais dividido, jogamos mais no meio-campo defensivo. Não quer dizer que defender mais baixo seja mais fácil, ou que defender em pressão alta seja mais simples. Há sempre dificuldades diferentes na preparação de um jogo. Faço isso na Taça contra o Fabril ou num jogo da Champions, faz parte do meu perfil. Mas claro que prefiro estar num jogo da Champions do que na Taça contra uma equipa do terceiro escalão, com todo o respeito que essas equipas merecem, atenção."

Como afeta a ausência de Sérgio Oliveira? "Não temos Taremi e o Sérgio por castigo. Não muda devido ao Sérgio, porque temos uma estratégia montada. Estamos a falar de um jogador importante, que tem sido titular e não é fácil arranjar substituto, mas estou aqui para arranjar soluções. A estratégia, porém, não está alterada."

Apesar dos castigos, não pensou levá-los para Sevilha? "O Marcano, que até nem está inscrito, vai connosco. Só que o Sérgio tem um problema físico e tem jogado muito. Fica para recuperar."

Há alguma característica do Chelsea que tema mais? "O Chelsea tem vários pontos fortes: o Werner ataca a profundidade, o Havertz e o Ziyech jogam bem por dentro, os alas são fortes. É um desafio motivador para a preparação do jogo e sabemos da tarefa que temos pela frente"