Conceição: "Há uma série de ferramentas que no nosso tempo não existiam"

Declarações do treinador do FC Porto este domingo, dia em que reencontrou Baía e Jorge Costa.

Sérgio Conceição participou este domingo no programa "FC Porto em casa", que teve como convidados Vítor Baía e Jorge Costa, 16 anos depois de a dupla ter renovado contrato com os dragões pela última vez. O agora ténico dos azuis e brancos falou dos tempos atuais, além dos elogios aos antigos companheiros.

"São elogios sinceros e eles sentem. A minha cota parte de algum sucesso que tivemos nestes dois anos e meio em que estou no FC Porto é dividida com os jogadores e com a estrutura, mas a pessoa que está acima de tudo e todos é o presidente. Era mais fácil, sem dúvida, um treinador chegar ao FC Porto e encontrar um balneário em que a espinha dorsal era composta por muitos jogadores vindos da formação, conhecedores da realidade do FC Porto e o que representava um clube como o nosso. Hoje encontro essa dificuldade de dar a perceber, incutir esse espírito, mas encontro outras facilidades, como é o profissionalismo e a dedicação dos meus jogadores, que são absolutamente fantásticos. Digo-o, porque sou conhecedor de várias gerações de jogadores e a de hoje é muito mais consciente do que é o trabalho, do que é necessário para se chegar ao topo e ao top. Ou seja, há a possibilidade de utilizar uma série de ferramentas disponíveis que no nosso tempo não existiam", afirmou.

"A competência é importante. Seja do treinador principal, da equipa técnica, do departamento médico, de toda a gente numa equipa como o FC Porto em que trabalham mais de 60 pessoas... Há imensa gente que trabalha ali diariamente que dá o seu cunho pessoal e a sua qualidade, não só como profissional, mas também como pessoas, que ajudam este barco a ir para a frente, num momento difícil do clube. Não estou a dar novidade nenhuma. É um momento difícil em todos os aspetos e que nós, através da competência de cada um, tentamos dar o melhor ao clube para que se tenha sucesso..

