A Champions do FC Porto aos olhos dos "Big 5": "Aquele fascinante jogo com a Juventus..."

O JOGO consultou jornalistas dos países com as ligas mais poderosas da Europa e o reconhecimento pela campanha do FC Porto na Liga dos Campeões foi nota comum e dominante. O desempenho na eliminatória com a Juventus é descrito como "fascinante" e os pecados cometidos no jogo em "casa" frente ao Chelsea apontados como capitais para o fim do sonho nos "quartos". Leia dois dos depoimentos recolhidos.

Luca Bianchin, jornalista da Gazzetta dello Sport - Itália

"Sérgio fez com que lutassem juntos"

O Sérgio Conceição é um bom treinador e teve o mérito de fazer com que os jogadores lutassem juntos. O Pepe demonstrou ser um grande defesa e, mesmo com a idade que tem, continua pronto para jogar ao mais alto nível. As pessoas em Itália achavam que ele não jogaria com a Juventus, mas esteve muito bem. Depois, claro, o Sérgio Oliveira, que marcou dois golos. O meio-campo é o setor em que a Juventus não tem nenhuma estrela e o Sérgio Oliveira jogou melhor do que eles.

Dominic Fifield, jornalista do The Athletic - Inglaterra

"Dificultou muito a tarefa do Chelsea"

O FC Porto foi excelente e ficou na retina. Primeiro, porque passou um grupo que, no papel, era complicado. Depois, porque eliminou a Juventus e dificultou muito a tarefa do Chelsea. Foi espetacular naquela fascinante segunda mão com a Juve, em que mostrou as suas qualidades. O Sérgio Oliveira, pelo que fez com a Juventus, e o Taremi, por aquele espantoso pontapé de bicicleta tardio, foram os melhores. Se os dois não tivessem falhado o primeiro jogo com o Chelsea, o FC Porto teria sido mais perigoso.