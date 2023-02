Dembelé no banco do FC Porto

Dembelé marcou este domingo presença no banco do FC Porto, face aos castigos de Conceição e Vítor Bruno. Dragões venceram por 2-0.

Golo de Pepê: "É sempre bom desbloquear o jogo. Sabíamos que íamos ter um jogo difícil, frente a um adversário que está num bom momento. O importante para nós era vencer. Agora é continuar a nossa caminhada."

Gestão do meio-campo, com muitas baixas: "Eu sou um elemento da equipa técnica, quem lidera é o mister Sérgio Conceição e deve ser ele a responder a essa pergunta."

Wendell lesionado: "Para já, ainda não tenho informação."

Presença no banco: "Eu não vou falar de mim. A cara do FC Porto é o Sérgio Conceição. Fui um elemento a ajudar. Gosto de estar no meu lugar, lá em cima. A minha estreia não é o mais importante, era ganhar, somar pontos. Os jogadores trabalharam bastante."