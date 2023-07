A caminho do FC Porto, Varela é poupado pelo Boca Juniors

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Médio fica no banco na partida desta noite contra o Barracas Central para a Taça da Argentina

Com a transferência para o FC Porto iminente, o Boca Juniors vai poupar esta noite o médio Alan Varela, na partida contra o Barracas Central, para a Taça da Argentina.

Jorge Almirón, técnico xeneize, escolheu o seguinte onze: Sergio Romero; Luis Advíncula, Bruno Valdez, Nicolás Figal e Frank Fabra; Pol Fernández, Cristian Medina, Jorman Campuzano e Valentín Barco; Miguel Merentiel e Darío Benedetto.

Assim, Campuzano rende Varela na equipa inicial, mas o médio que está a caminho do FC Porto fica no banco de suplentes, tendo assim a possibilidade de se despedir do clube em campo.

