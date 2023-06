"A brincar dizíamos que era o Fran Navarro que 'batia" nos centrais"

Atacante Fran Navarro, apalavrado pelo FC Porto, é mais do que uma máquina de golos. Capacidade de luta é uma característica que combina com as ideias do treinador



A abordagem do FC Porto a este e outros mercados de verão tem obedecido a uma regra que atira a oficialização de reforços para depois de 1 de julho, por conta dos exercícios contabilísticos a que estão sujeitas as sociedades anónimas desportivas, mas desde janeiro que os azuis e brancos têm apalavrada uma cara nova para o ataque.

Fran Navarro tem tudo bem encaminhado para reforçar os dragões na próxima época, numa operação que deverá render ao Gil Vicente uma verba a rondar os sete milhões de euros e o direito de preferência sobre algum excedentário. Já Sérgio Conceição receberá um atacante que encaixa com os seus ideais para a posição. Palavra de quem viu despontar em Barcelos "um avançado completíssimo".