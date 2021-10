A boa exibição de Marchesín, mesmo sem defesas: "Os treinadores veem outras coisas"

Declarações do treinador do FC Porto, no final do encontro com o Sintrense (0-5)

Jogo: "Os jogos são todos difíceis. As equipas têm qualidade. Encontrámos uma boa equipa a defender. Houve seriedade e muita vontade de passar esta etapa."

Equilíbrio: "Estivemos seguros. O grande problema destes jogos é quando se dá confiança ao adversário. É preciso estar equilibrado. Tínhamos de estar atentos ao espaço que dávamos ao adversário. O adversário mudou algumas coisas, até porque jogava contra uma equipa muito mais forte. Penso que tivemos paciência. O adversário correu muito, era o trabalho deles."

Marchesín: "Esteve muito bem no controlo da profundidade, no jogo de pés. É melhor uma defesa importante, mas os treinadores veem outras coisas. Vamos ver os próximos treinos."