Sérgio Conceição e Pepe protagonistas da mensagem do FC Porto para o andebolista do Boa Hora

O treinador Sérgio Conceição e o capitão Pepe foram esta segunda-feira as vozes do FC Porto com destino a Nuno Pinto, jogador de andebol do Boa Hora FC que interrompeu a carreira devido a doença.

"A batalha de um é a guerra de todos", referiu o defesa-central, enquanto Sérgio Conceição reforço que "provavelmente, temos desafios difíceis na nossa vida porque alguém nos mete à prova e sabe que somos fortes e que conseguimos ultrapassá-los".

Vídeos via Twitter do FC Porto: