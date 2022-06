À atenção do FC Porto: Facundo Farías teve impacto no dérbi de Santa Fé

Médio do Colón marcou na conversão de um penálti.

Facundo Farías, na lista de reforços pretendidos pelo FC Porto, esteve em destaque ontem, no dérbi de Santa Fé, entre Colón e Unión, na Argentina. Num empate 2-2 emotivo até ao fim e com uma expulsão para cada lado, o médio do Colón marcou na conversão de um penálti, que na altura (69") pôs o marcador empatado a um.

Luis Rodríguez e Wanchope queriam a bola, mas o criativo de 19 anos chegou-se à frente e marcou com toda a calma.

Facundo foi substituído aos 86 minutos e foi no banco que viu o Unión, também de penálti, fixar o 2-2 em cima do apito final.