À atenção do FC Porto: Bayer Leverkusen goleado pelo Bayern

A equipa bávara resolveu o jogo ainda na primeira parte.

O Bayern goleou esta segunda-feira na receção ao Bayer Leverkusen por 4-0, na abertura da oitava jornada da Liga alemã, subindo, provisoriamente, ao segundo lugar da competição.

A equipa bávara resolveu o jogo ainda na primeira parte, com três golos sem resposta, o primeiro logo aos três minutos, por Leroy Sané, o segundo aos 17, pelo médio Jamal Musiala, e o terceiro aos 39, pelo senegalês Sadio Mané.

Com o jogo resolvido, o Bayern geriu a vantagem na segunda parte e ainda dilatou o resultado perto do fim, aos 84 minutos, pelo veterano Thomas Muller, mas a figura do jogo foi o jovem internacional alemão Jamal Musiala, que assistiu para o primeiro e terceiro golos e, pelo meio, marcou o segundo.

O Union Berlim, adversário do Braga no Grupo D da Liga Europa, lidera com 17 pontos, seguido do Bayern, com 15, os mesmos do Borussia Dortmund, enquanto o Bayer Leverkusen segue num surpreendente 16.º lugar, com apenas cinco.