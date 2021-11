A aposta no Olival é cada vez mais evidente no FC Porto

Diogo Costa é totalista na liga, mas todos os formados no Olival têm sido usados com regularidade. Seis terminaram o jogo nos Açores

O FC Porto terminou o jogo com o Santa Clara com seis jogadores da formação e apenas três elementos acima dos 23 anos, no caso Pepe, Mbemba e Zaidu, e este último tem 24 anos. Em Milão só Fábio Vieira não foi a jogo, num total de dez jogadores abaixo dos 25 anos a serem usados nesse empate para a Liga dos Campeões. Esta época, a aposta nos jogadores criados no Olival tem sido ainda mais acentuada e maior do que as dos rivais.