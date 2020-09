A análise e os elogios de Conceição aos reforços que se estrearam no FC Porto

Sérgio Conceição deixou vários elogios a Zaidu e Taremi, reforços que este sábado se estrearam pelo FC Porto, no triunfo frente ao Braga, por 3-1, na estreia no campeonato.

Zaidu: "Zaidu entrou para uma posição em que jogou algumas vezes no Santa Clara e num determinado momento do jogo percebemos que necessitávamos de alguém que desse cobertura às situações do Alex Telles na frente. É um jogador que transita para a defesa com eficácia. Tem muito talento, mas precisa de aprender muitas coisas naturais da sua juventude e da sua formação".

Taremi: "Destaco a inteligência na movimentação, foi por isso que o fui buscar. Disse que era um jogador que pensava como um jogador de equipa grande e hoje viu-se na forma como ganhou o penálti".