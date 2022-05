A análise da Imprensa internacional ao título do FC Porto

A conquista do 30.º título nacional de futebol por parte do FC Porto, após um triunfo sobre o Benfica (0-1), e o percurso portista na presente edição da Liga Bwin são hoje destacados pela imprensa especializada internacional.

"O F. C. Porto é campeão da Liga portuguesa, depois de um clássico que teve um golo e muita confusão diante do Benfica", escreve o jornal espanhol "Marca" no site, destacando as críticas do espanhol Alex Grimaldo à equipa de arbitragem.

Em França, o L'Équipe refere que "o F. C. Porto vence o título e o clássico, graças a uma vitória alcançada num pobre espetáculo de futebol", no Estádio da Luz.

O triunfo no campo benfiquista também é realçado no site do jornal Gazzetta dello Sport: "FC Porto reconquista Portugal. São campeões pela 30.ª vez. Vitória por 0-1 sobre o Benfica deixa equipa de Sérgio Conceição inalcançável ao anterior campeão em título Sporting".

O jornal brasileiro Globoesporte também não deixa de referir o título portista na sua edição: "Porto vence o Benfica, conquista 30.º título do [campeonato] português e reduz diferença para o rival. Equipa comandada por Sérgio Conceição garante a taça com uma rodada [jornada] de antecedência".

O diário Olé, da Argentina, destaca "Porto campeão perante o Benfica, de Otamendi", capitão do Benfica e internacional pelo país das Pampas.