A análise da Imprensa estrangeira à derrota do FC Porto: "O bom trabalho foi minado..."

Confira a análise da Imprensa desportiva internacional à derrota do FC Porto em Liverpool, por 2-0, em jogo da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Marca - Maldição continua

"Depois do 2-0, os portugueses estavam mortos, mas os ingleses não afrouxaram e as ocasiões para ampliar sucederam-se (...). Em 21 encontros o FC Porto continua sem ganhar aos ingleses, nas ilhas."

BBC - Inexplicavelmente...

"O FC Porto foi punido por ter falhado uma ocasião clamorosa, aos 11", depois de Otávio ter atirado inexplicavelmente ao lado, com a baliza vazia. A boa notícia foi que o Milan ganhou em Madrid."

The Guardian - Minados

"O onze do Liverpool foi diferente, mas o FC Porto ficou com uma familiar sensação de esvaziamento perante a equipa de Klopp. O bom trabalho do FC Porto foi minado pela má finalização."

L'Équipe - Adversário favorito

"O Liverpool fez uma demonstração de força contra um dos seus adverários favoritos na Europa. Diogo Costa fez várias defesas e evitou que o FC Porto se afundasse."

La Gazzetta dello Sport - Liverpool controlou

"Thiago Alcântara, de bola parada, adiantou o Liverpool no marcador. O FC Porto ainda tentou reagir, mas os da casa controlaram fácil. Equipa de Conceição jogará a qualificação na última jornada."