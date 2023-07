"A ambição deste FC Porto não vem do que já fizemos, vem da mentalidade de Sérgio Conceição"

Siaramana Dembélé, adjunto de Sérgio Conceição no FC Porto, fez o raio-x do técnico portista em entrevista ao "Sofoot".

Após uma passagem de um ano pelo Nantes, Sérgio Conceição e Siramana Dembélé voltaram a Portugal, correspondendo ao apelo do FC Porto. O adjunto francês recorda esse momento: "Foi maravilhoso, de facto. O FC Porto é um dos grandes clubes da Europa. Para o Sérgio, foi o ponto de partida do que ele é hoje, por isso foi muito importante para ele, mesmo que não tenha sido numa situação fácil. Quando o Sérgio chegou, injetou toda a sua vontade de vencer e toda a sua identidade no projeto. Alguns elementos do clube perguntaram-lhe o que é que ele pretendia aprender no FC Porto. Ele disse que não pretendia aprender, mas sim ensinar. E fê-lo puxando por todos. Na altura em que chegámos, estávamos sobretudo a lutar para evitar que o Benfica conquistasse o quinto título consecutivo. A tarefa era manter o único Penta da história no museu do FC Porto, e Conceição fê-lo de forma brilhante, mesmo sem saber o peso que representaria."

"Sabemos que já fizemos muito, mas por vezes ainda temos algumas derrotas ou títulos perdidos a pairar sobre as nossas cabeças", prosseguiu Dembelé, recordando a temporada passada. "Falhámos o título por apenas dois pontos. Nunca estamos satisfeitos com o que temos, queremos sempre mais. Em cada época que começamos, queremos ganhar todos os títulos que nos aparecem. A ambição não vem do que já fizemos, vem da mentalidade do treinador. Independentemente da fase em que estamos, ele está sempre a olhar para a frente".

Questionado sobre a longevidade de Pepe, o adjunto Dembelé disse que a idade não limita a aprendizagem. "A partir do momento em que ele entra num desporto coletivo, com um treinador carismático como o Sérgio, vai aprender. Ele tem o mesmo pedigree do Sérgio, é um campeão, por isso sabe mostrar humildade no seu trabalho. Quando tem de fazer sacrifícios, não hesita. Não há nenhum segredo para durar tanto tempo. Pepe faz um trabalho brilhante nos bastidores, graças à sua intensa motivação. É isso que faz dele um jogador diferente. Ele reforça a ideia que o treinador tem de um campeão. Ele é o exemplo do balneário."