"70 anos a amar o FC Porto, 50 a lutar pelo FC Porto", a reação oficial

Curta mensagem no site oficial do clube

O FC Porto já reagiu à notícia do falecimento de Reinaldo Teles, vítima da covid-19.



Numa curta mensagem publicada, em letras maiúsculas, na parte superior do site oficial, o FC Porto despediu-se assim do histórico dirigente:

"70 ANOS A AMAR O FC PORTO, 50 A LUTAR PELO FC PORTO. ATÉ SEMPRE, REINALDO TELES (1950-2020)"



Esta é primeira reação oficial do clube azul e branco ao desaparecimento do administrador não-executivo da SAD do FC Porto que estava internado no Hospital de São João desde o final de outubro.



Entretanto, na notícia em que resume mais de 50 anos de ligação ao emblema da Invicta do histórico dirigente", o FC Porto apresenta "as mais sentidas condolências à família enlutada".