40 mil bilhetes vendidos para o FC Porto-Paços de Ferreira

Estádio do Dragão

Já restam poucos ingressos disponíveis para a receção dos dragões ao Paços de Ferreira, marcada para sábado, às 18h00.

O FC Porto anunciou esta quarta-feira que já foram vendidos 40 mil bilhetes para a receção ao Paços de Ferreira, jogo da 12.ª jornada da Liga Bwin e que está marcado para sábado, às 18h00.

Os dragões, terceiro classificados, procuram regressar aos triunfos no campeonato, após o empate (1-1) com o Santa Clara na ronda anterior, e pressionar a vice-liderança do Braga, que soma mais dois pontos (25).

Já o conjunto pacense está numa situação muito delicada, no último lugar da tabela, e ainda espera pela primeira vitória oficial desta temporada.