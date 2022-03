40 anos de presidência de Pinto da Costa: jantar em abril e um desafio na mira

Redação com Lusa

No dia 22 de abril há um jantar, em Gondomar, promovido pela comissão de apoio às suas sucessivas recandidaturas.

Os 40 anos na presidência do FC Porto de Pinto da Costa vão ser assinalados a 22 de abril com um jantar, em Gondomar, promovido pela comissão de apoio às suas sucessivas recandidaturas, confirmou esta quarta-feira Fernando Cerqueira.

A iniciativa, que assinala "entre amigos" as quatro décadas de Pinto da Costa à frente dos dragões, promovida pela comissão liderada por Fernando Cerqueira, terá lugar no dia a seguir ao jogo com o Sporting, da segunda mão da Taça de Portugal.

"Pinto da Costa foi eleito em 17 de abril [de 1982] e tomou posse a 23. Como o FC Porto recebe em 16 de abril o Portimonense [para a 30.ª jornada] e a 21 o Sporting [para a Taça], o 22 foi o dia que fazia mais sentido", disse à Lusa Fernando Cerqueira.

O promotor do evento, que não enjeitará a oportunidade para no jantar desafiar Pinto da Costa para uma nova recandidatura, às eleições de 2024, adiantou que este será apenas um dos muitos momentos previstos para assinalar a efeméride.

O jantar de homenagem a Pinto da Costa, de 84 anos, que era diretor de futebol quanto o clube quebrou o longo jejum, com José Maria Pedroto, e chegou ao título de campeão em 1977/78, decorrerá na Quinta da Azenha de Baixo, em Gondomar.