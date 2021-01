FC Porto B contestou a arbitragem do jogo com o Benfica B, na II Liga

O guarda-redes Ricardo Silva e o adjunto Vítor Martins, do FC Porto B, foram suspensos pelo Conselho de Disciplina da FPF na sequência expulsão no clássico com o Benfica B, que terminou empatado a um.

O guardião falhará os próximos dois jogos, com o Varzim e o Vizela, respetivamente, por ter visto o vermelho direto por ter "dado uma estalada" a um adversário com o jogo interrompido. A ação, descrita pelo árbitro, valeu-lhe ainda uma multa de 327 euros.

Já Vítor Martins estará impedido de ir ao banco nos próximos 18 dias, por palavras dirigidas ao quarto árbitro. Além disso, terá de pagar 3678 euros de multa.