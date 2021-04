Toni Martínez volta a marcar e imita registo de Sérgio Oliveira, Marega e Taremi

Espanhol tem três remates certeiros em quatro disparos enquadrados no campeonato.

Toni Martínez aproveitou o embalo do jogo com o Santa Clara, no qual deu a vitória ao FC Porto com um golo apontado no último minuto da partida, isto depois de ter entrado aos 86". Ontem, sábado, foi titular em Tondela e voltou a ser decisivo.

O espanhol abriu o ativo e no espaço de uma semana dobrou o número de golos com a camisola do FC Porto. Antes do Santa Clara tinha dois, um com o Fabril, para a Taça de Portugal, e outro diante do Moreirense. Com o tento de ontem, conseguiu imitar um feito alcançado por Sérgio Oliveira, Marega e Taremi, ou seja, marcar em rondas consecutivas.

Apesar de ter 21 jogos em todas as competições, Martínez só foi titular em oito deles e na Liga NOS tem apenas quatro remates enquadrados. Três deles deram golo... Em Tondela sofreu ainda um pequeno susto, pois aos 33" ficou agarrado ao tornozelo esquerdo, após lance com Bebeto. Recebeu assistência durante um par de minutos, saiu do relvado a coxear e aparentou regressar ao terreno de jogo algo limitado. No entanto, fez um esforço para continuar na partida e deu o lugar a Luis Díaz aos 66".