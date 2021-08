Toni Martínez: "O trabalho do avançado é fazer golos e eu fiz o meu trabalho"

Declarações de Toni Martínez, avançado do FC Porto, após a vitória diante do Famalicão (1-2), na qual bisou, a contar para a segunda jornada da Liga Bwin.

Regresso a Famalicão: "Primeiramente, o meu muito obrigado. Estou feliz por voltar à casa da equipa que me abriu as portas. Estou no FC Porto pelo bom trabalho que fiz aqui. O trabalho do avançado é fazer golos e eu fiz o meu trabalho. Infelizmente, sofremos um pouco mais do que gostaríamos, mas o mais importante foi somar mais três pontos e agora é pensar na próxima jornada."

Sofrimento: "No segundo tempo deveríamos ter matado o jogo mais cedo. Entrámos no jogo não tão fortes como no primeiro tempo e aí está a prova de que se se facilitar um pouco, todas as equipas podem dar trabalho. Eles têm jogadores de qualidade. E o Famalicão mostrou isso no segundo tempo e sofremos muito".

VAR: "Como digo sempre, com o VAR sofremos um bocado, festejamos e há aqueles minutos de sofrimento. Felizmente hoje eles sofreram com o fora de jogo."

Bom início de época: "Para jogar no FC Porto é preciso ter competência e temos que lutar todos os dias por um lugar, estou feliz por contar com mais minutos e poder responder com golos. O meu trabalho é continuar a fazer golos e ajudar a equipa a somar pontos".