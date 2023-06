Taremi apontado como alternativa no ataque do Milan

"Gazzetta dello Sport" diz que os rossoneri têm o francês como prioridade. Se falharem, avançado do FC Porto está entre as possibilidades

O Milan tem no reforço do ataque uma das prioridades neste mercado e Mehdi Taremi é um dos nomes referenciados, segundo informações publicadas pelo diário italiano "Gazzetta dello Sport".

O nome do avançado do FC Porto, contudo, não surge na primeira linha. Nessa posição está o francês Marcus Thuram, que se despede agora do M'Gladbach a custo zero. O PSG também está na corrida pelo jogador de 26 anos e é neste impasse que o processo se encontra.

Ainda de acordo com a Gazzetta, se o Milan não conseguir convencer Thuram, terá então Taremi e Scamacca entre as alternativas. O italiano pertence ao West Ham e é mais novo do que Mehdi (24 anos), mas um eventual retorno com a transferência no futuro poderá não ser a prioridade do Milan. Mas primeiro, então, está Marcus Thuram.

