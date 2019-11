Pinto da Costa: "Estou convencido que ainda vamos ver Casillas com a camisola do FC Porto"

Declarações do presidente dos dragões depois da publicação do guarda-redes nas redes sociais.

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, deixou esta terça-feira no ar a possibilidade de Iker Casillas regressar aos relvados.

"Toda a gente sabe a estima que todos, no FC Porto e no universo do desporto, têm por esse grande atleta e grande homem que é o Iker. Foi mais um passo para a sua recuperação total e fico muito feliz, como é óbvio. Estou convencido que ainda o vamos ver com a camisola do FC Porto", afirmou o líder dos dragões, um dia depois de o espanhol ter publicado uma imagem com as chuteiras. "Há seis meses e três dias que estavam no cacifo", escreveu Casillas.

Casillas, recorde-se, sofreu um enfarte no decorrer de um treino do FC Porto no dia 1 de maio. A possibilidade de regressar nunca foi descartada pelo guardião.