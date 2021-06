Pepê despede-se do Grémio antes de mudar-se para o FC Porto: "Um sonho realizado"

Pepê utilizou as redes sociais para despedir-se do Grémio, clube brasileiro que representou desde os juniores. Aos 24 anos muda-se para a Europa e para representar o FC Porto

Grandes do Brasil: "Todos os jogadores sonham em jogar no mais alto nível, num dos grandes clubes do Brasil e poder realizar o meu maior sonho, que era ser profissional no Grémio é algo incrível; é um sentimento inexplicável. Poder compartilhar os treinos, os jogos, a amizade que cada um tinha comigo... Foi um sonho realizado estar num clube do tamanho do Grémio, com jogadores de muita qualidade e expressão. Estar a viver aquilo foi algo incrível."

Realizado: "A palavra que levo é: realização. Por ter realizado o meu sonho de ser jogador profissional, por realizar o sonho de poder dar uma vida melhor para minha família... Por estar a viver isso tudo."

100 jogos pelo Grémio: "Foi algo inacreditável. Foi praticamente uma noite perfeita. Era o segundo jogo da história do "Grenal" na Libertadores e ser o meu centésimo jogo com a camisola do Grémio, numa noite tão especial, em que fiz um golo e ajudei a minha equipa a conquistar a primeira vitória na história, foi algo incrível. Vai ficar na história dos "Grenais" da Libertadores."

O adeus: "Quero que saibam que sempre procurei dar o meu melhor, dar a minha vida dentro de campo para honrar ao máximo esta camisola e procurei ao máximo retribuir todo o carinho ao clube e aos adeptos. Então, a frase que deixo é: muito obrigado por todo o carinho e apoio."