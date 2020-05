"O Sérgio Conceição era bom como jogador. Agora, para aturar: porra!"

Sérgio Conceição é o convidado deste sábado do programa "FC Porto em Casa". Fernando Santos, que treinou o líder dos dragões no PAOK, também participou na conversa.

Fernando Santos sobre Sérgio Conceição: "O Sérgio como jogador era bom. Agora, para aturar: porra! [risos] O Sérgio tem um coração enorme e, depois, tem este mau feitio de querer ganhar sempre, ser o melhor e de competir com todos. Isso acaba por toldar a tomada de decisões e algumas atitudes que, passado um dia, de manhã, o faz pensar o que fez e tal. Toda a vida do Sérgio é marcada por uma luta constante para ser bom homem, pai e marido e que venceu sempre pela coragem e pelo que é como pessoa."

Importância da família: "O mais importante para o Sérgio é a família e isso nunca seria colocado em causa. Isso marca a personalidade dele e a minha relação com ele. Somos parecidos, porque temos mais feitio de manhã e também ninguém pode falar connosco nessa altura."

Treinos no PAOK: "Não treinei o Sérgio no FC Porto, porque cheguei quando ele saiu para a Lázio. O clube tem um grande presidente que, que sabe os momentos em que as coisas têm de ser feitas e esse foi um desses casos. Apanhei-o numa fase difícil, mas com as mesmas características. Quando estive com ele na Grécia, lembro-me que estávamos a treinar e livres e ele estava danado porque um colega fez um ou mais dois golos que ele e ele achava que era preciso meter uma camisola, porque achava que ele ia acertar e o outro não."

Exemplo: "É um exemplo para os colegas, porque teve sempre isso. Ele sempre quis ser o melhor para ajudar a equipa e ganhar coisas. Isso era importante. Marcou quem estava ao lado dele e ajudou os miúdos do PAOK a crescer e a formar o carácter deles. A minha relação com o Sérgio teve momentos difíceis, é verdade, mas teve coisas boas; foi quase como o charuto no final de um jantar. Ele tem mau feito, porque embirra às duas da manhã que quer um charuto e alguém tem de ir buscar. Mas ele marcou-me, estive presente no primeiro grande título dele como treinador, na Bélgica. E dai para cá somos como irmãos."