" O que o Sérgio Conceição fez nenhum outro treinador teria capacidade de fazer"

O treinador Jorge Costa conhece Sérgio Conceição e fala da relação que o atual técnico do FC Porto tem com o clube

"Otávio, Pepe, Diogo Costa, Vitinha poderiam estar no mesmo plantel e no mesmo contexto, mas são uma coisa com o Sérgio Conceição e seriam completamente diferentes sem o Sérgio. O que o Sérgio fez nenhum outro treinador teria capacidade de fazer igual", afirmou Jorge Costa, antiga glória do FC Porto e atual treinador.

"Entre todos os que foram importantes e decisivos nestas conquistas, e sei do que falo, o grande responsável é o Sérgio Conceição", referiu ainda o técnico, entrevistado esta terça-feira pela Rádio Renascença.

"Com as mesmas pessoas, o FC Porto não seria o que é sem a competência e acima de tudo a exigência do Sérgio Conceição", referiu ainda, não poupando nos elogios ao treinador do FC Porto, com quem partilhou balneário no clube azul e branco.

Apesar das declarações de Pinto da Costa que aponta, no sentido da continuidade do treinador - tem mais dois anos de contrato com o FC Porto -, a verdade é que o nome de Sérgio Conceição tem sido associado a outros clubes, nomeadamente o PSG. "Ele tem essa ambição natural que não se pode condenar. É um treinador desejado. É normal que surjam interessados e haja propostas, mas não irão afetar porque ele está habituado a esse tipo de coisas", disse Jorge Costa antes de finalizar com uma espécie de pedido ao FC Porto.

"Ele [Sérgio Conceição] é portista, trabalha de corpo e alma no FC Porto e tem um nível de exigência como poucos. Se o clube acompanhar o nível de exigência dele, o Sérgio será o treinador do FC Porto por muitos mais anos", concluiu.