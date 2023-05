"No lugar de Otávio, se me deparasse com esse convite, talvez a opção fosse igual"

Lincoln elogia o médio do FC Porto e a decisão de representar a seleção portuguesa.

Lincoln, agora no Fenerbahçe, segue o portista Otávio desde os tempos em que eram adversários no Brasil. "Lembro-me dele no Internacional, era meu rival, porque eu despontava no Grémio. Muitas pessoas perguntam-me pela chegada à Seleção de Portugal. No lugar dele, se me deparasse com esse convite, talvez a opção fosse igual, não poderia descartar, mesmo querendo muito jogar um dia pelo Brasil", afirmou o ex-Santa Clara em entrevista a O JOGO.

"Portugal tem uma grande seleção. Otávio tomou uma decisão excecional pelo momento que estava a viver. Ele e Corona eram os meus favoritos da Liga. Otávio é incrível no que vem fazendo, ainda não saiu de Portugal mas tem tudo para vingar em qualquer lado se quiser. É um pouco chato mas influente, porque marca, joga e briga. Gosto muito e é chato no bom sentido", deixa o elogio.

